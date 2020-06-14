Госпиталь для больных коронавирусом в «Ленэкспо» затопило водой из душевых
Временный госпиталь для больных коронавирусом, развернутый в конгрессно-выставочном центре «Ленэкспо», оказался затоплен. Об этом сегодня, 14 мая, сообщила экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, глава муниципального округа Гавань Нэлли Вавилина.
- Сегодня ночью затопило третий сестринский пост, - написала Вавилина на своей странице ВКонтакте. – Пациенты сообщают, что вода уже подступает к кроватям.
По словам самой Вавилиной, причина – в неправильном устройстве душевых, которые не имеют наклона, чтобы вода могла уходить в канализацию. Из-за этого она переливается через борта поддонов и растекается по полу, заливаясь в туалеты, сестринские комнаты и палаты.
Напомним: ранее после жалоб одной из пациенток в госпиталь с проверкой наведалась прокуратура. Однако никаких нарушений служители закона не нашли
Госпиталь для больных коронавирусом затопило в Санкт-Петербурге.Видео: Нэлли Вавилина
ИСТОЧНИК KP.RU