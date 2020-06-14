Госпиталь для больных коронавирусом в «Ленэкспо» затопило водой из душевых

14 Июнь 2020 2020-06-14T16:32:17+03:00

Госпиталь для больных коронавирусом развернули в Ленэкспо перед началом пандемии. Фото: пресс-служба Смольного

По словам очевидцев, вода уже подступает вплотную к кроватям пациентов [видео]

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Временный госпиталь для больных коронавирусом, развернутый в конгрессно-выставочном центре «Ленэкспо», оказался затоплен. Об этом сегодня, 14 мая, сообщила экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, глава муниципального округа Гавань Нэлли Вавилина.

- Сегодня ночью затопило третий сестринский пост, - написала Вавилина на своей странице ВКонтакте. – Пациенты сообщают, что вода уже подступает к кроватям.

По словам самой Вавилиной, причина – в неправильном устройстве душевых, которые не имеют наклона, чтобы вода могла уходить в канализацию. Из-за этого она переливается через борта поддонов и растекается по полу, заливаясь в туалеты, сестринские комнаты и палаты.

Напомним: ранее после жалоб одной из пациенток в госпиталь с проверкой наведалась прокуратура. Однако никаких нарушений служители закона не нашли

Госпиталь для больных коронавирусом затопило в Санкт-Петербурге.Видео: Нэлли Вавилина

ИСТОЧНИК KP.RU