Следственный комитет заинтересовался столкновением самолетов в аэропорту «Пулково»

14 Июнь 2020 2020-06-14T16:56:43+03:00

Столкновение двух воздушных лайнеров произошло сегодня в аэропорту "Пулково". Фото: предоставлено очевидцами

В управлении ведомства на транспорте заявили, что по факту инцидента проводится проверка

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Сегодняшний инцидент в аэропорту «Пулково» не мог не привлечь внимание Следственного комитета. Как сообщили в пресс-службе Северо-западного Следственного управления на транспорте сегодня, 14 июня, по факту случившегося была организована проверка.

- В настоящее время следователями следственного отдела проводится осмотр места происшествия, - уточнили в ведомстве. - В ходе проверки следствием будут устанавливаться обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие данному происшествию. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним: в 12:40 на взлетно-посадочной полосе воздушной гавани столкнулись два самолета, принадлежавшие компаниям «Уральские авиалинии» и S7 Airlines. Столкновение прошло по касательной – один лайнер зацепил крылом хвост другого. В результате инцидента никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU