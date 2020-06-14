Восемь молодых слив высадили в честь Дня донора в сквере городской станции переливания крови в Санкт-Петербурге

14 Июнь 2020 2020-06-14T18:17:56+03:00

В Санкт-Петербурге в качестве доноров зарегистрировано более 50 000 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Санкт-Петербург продолжает добрую традицию высадки новых деревьев в честь всемирного Дня донора, который отмечается 14 июня. Сегодня сквер у городской станции переливания крови пополнился восемью молодыми сливами. Об акции «Комсомолке» рассказали в пресс-службе Смольного.

- Вместе с донорами в праздничной акции приняли участие вице-губернатор Олег Эргашев и заместитель председателя Комитета по здравоохранению Евгений Антипов, - отметили в ведомстве. - В этом году почетная миссия высадки саженцев была доверена 6 молодым Почетным донорам России в возрасте до 35 лет, которые осуществили более 70 донаций и продолжают сдавать кровь в условиях пандемии.

Всего в Санкт-Петербурге на данный момент зарегистрирован 14 931 житель, награжденный знаком «Почетный донор России», и 4 222 жителя, награжденных знаком «Почетный донор СССР». Ежегодно в Северной столице для тех, кто в этом остро нуждается, заготавливается 55 000 литров донорской крови.

ИСТОЧНИК KP.RU