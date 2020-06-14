"Ситуация остается сложной": Больше 80 % коек для больных коронавирусом загружено в Санкт-Петербурге

14 Июнь 2020 2020-06-14T18:54:33+03:00

В "коронавирусных" стационарах Санкт-Петербурга свободно около 20 % коек. Для победы над эпидемией нужно не менее 50 %. Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам вице-губернатора Олега Эргашева, в городе "приходится каждый день по 500 человек выписывать и столько же класть"

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Несмотря на то, что эпидемия коронавируса в Санкт-Петербурге вроде бы пошла на спад, расслабляться пока что рано. Так, на данный момент в Северной столице наблюдается нехватка свободных коек. Как сообщил журналистам сегодня, 14 июня, вице-губернатор Олег Эргашев, на сегодняшний день в стационарах занято порядка 80 % мест.

- Это говорит о том, что определенного количества коек все-таки недостаточно. Нам приходится ежедневно по 500 человек выписывать и столько же госпитализировать, - констатировал эргашев. - Ситуация с коронавирусом у нас остается сложной. Коэффициент распространения держится на уровне 0,8, а это значит, что эпидемия пока не отступила.

Напомним: ранее ученые заявляли, что количество свободных коек в стационарах – один из определяющих факторов, который позволяет судить о том, закончился в городе всплеск заболеваемости, или нет. Для того, чтобы уверенно говорить о близкой победе над эпидемией, оно должно быть не менее 50 %. Однако, по словам Олега Эргашева, на данный момент свободно только 20 %. А это значит, что очередного этапа снятия «коронавирусных» ограничений нам, скорее всего, придется подождать.

ИСТОЧНИК KP.RU