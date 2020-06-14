«Разброс цен на ремонт огромный»: эксперт оценил повреждения, которые получили самолеты, столкнувшиеся в «Пулково»

14 Июнь 2020 2020-06-14T19:44:35+03:00

В результате инцидента пассажиры самолетов не пострадали - чего, к сожалению, нельзя сказать о самих воздушных судах. Фото: предоставлено очевидцами

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Инцидент со столкновением двух самолетов в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге стал самой обсуждаемой новостью дня. И если в случае с пассажирами о каких-либо серьезных последствиях говорить не приходится (всех их, напомним, благополучно отправили в пункты назначения резервными рейсами), то вот лайнеры в ближайшее время точно никуда не полетят. Об этом «Комсомолке» рассказал начальник центра летной подготовки Санкт-Петербургского университета гражданской авиации Андрей Кузнецов.

- Сами по себе повреждения не особо критичные, - отметил эксперт. – Думаю, на то, чтобы их устранить, понадобится буквально день-два. Другое дело, что сам ремонт вполне может обойтись авиакомпаниям в серьезную сумму. Сколько она составит, я, к сожалению, даже примерно сказать не могу, потому что это зависит от многих факторов – в частности, от поставщиков необходимых материалов и запчастей. Но разброс от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей точно.

Напомним: столкновение произошло, когда два самолета маневрировали на взлетно-посадочной полосе. Самолет компании S7 зацепил хвостом крыло самолета компании «Уральские авиалинии», на борту которого находились 84 человека. Людей благополучно вывели из салона и отправили в терминал дожидаться резервного лайнера.

ИСТОЧНИК KP.RU