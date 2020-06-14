Пьяная женщина «заминировала» медицинский центр в Московском районе Санкт-Петербурга

14 Июнь 2020 2020-06-14T20:04:14+03:00

Что именно толкнуло гражданку на такой поступок, сейчас выясняют правоохранительные органы

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Не успел город передохнуть от школьницы из Псковской области, которая заминировала несколько сотен магазинов в Санкт-Петербурге, как спустя неделю объявился новый «подрывник». Как сообщили «КП-Санкт-Петербург» источник в правоохранительных органах, 13 июня в полицию позвонила неизвестная женщина и сообщила, что взорвет поликлинику на Варшавском проспекте.

- Выяснило, что под поликлиникой имелся в виду многопрофильный медицинский центр. В ходе обследования самого центра и прилегающей к ней территории взрывные устройства обнаружены не были, - отметил источник. – Саму женщину удалось задержать в ночь на 14 июня недалеко от дома, где она живет.

Гражданка-«подрывница» на момент задержания находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ее доставили в отделение, где составили административный протокол за заведомо ложный вызов экстренных служб. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU