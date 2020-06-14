2020-06-14T20:20:42+03:00
Общество

Грозы и аномальная жара придут в начале рабочей недели в Санкт-Петербург

Погодные качели все никак не хотят отпускать Северную столицу
Сергей ВОЛЧКОВ
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Уже в начале недели в город придут дожди и грозы.Уже в начале недели в город придут дожди и грозы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Погодные «качели», стартовавшие в начале июня в Санкт-Петербурге, все не думают униматься. Уже в самом скором времени приятная летняя погода, установившаяся в Северной столице, снова сменится периодом сильной жары, за которой в течение каких-то пары дней придут дожди и грозы. Об этом сегодня, 14 июня, сообщили специалисты Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- В понедельник, 15 июня, температура воздуха составит днем до +25 - +27 градусов, - отмечают синоптики. – Во вторник 16 июня ночью преимущественно без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь с грозой. Воздух прогреется до +26 - +28 градусов.

Не легче будет и в среду. Дождь с грозой сохранятся, а вот температура воздуха начнет постепенно падать, и в конце концов достигнет +24 - +26 градусов. Атмосферное давление в течение трех дней будет слабо понижаться – обратите на это внимание, если у вас есть метеозависимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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