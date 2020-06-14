"Мише будет трудно тут": Музыкант Василий Уриевский ответил на предложение сослать Михаила Ефремова в Саратовский театр вместо колонии

14 Июнь 2020 2020-06-14T21:08:42+03:00

В момент ДТП Михаил Ефремов находился под воздействием алкоголя и наркотиков. Ефремов был пьян в момент аварии Фото: Роман Канащук/ТАСС

Да не просто ответил, а записал целое видеообращение в стихах [видео]

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Резонансное ДТП с актером Михаилом Ефремовым не оставило равнодушным, пожалуй, никого – ни простых граждан, ни звезда театра, эстрады и кино. Так, в недавнем интервью «Комсомолке» актер Андрей Ургант заявил, что Ефремова неплохо было бы сослать вместо колонии в Саратовский драматический театр лет этак на семь. Не прошло и пяти дней, как на предложение Урганта внезапно откликнулись в самом Саратове.

- Ответ Андрею Урганту записал выпускник театрального факультета Саратовской консерватории им. Л.В. Собинова, актер и музыкант Василий Уриевский, - передает «КП-Саратов». - Да не просто ответ, а целую поэму.

На видео Уриевский в ироничной манере рассуждает о том, как изменится к лучшему Саратовский драматический театр с прибытием туда опального актера Ефремова. Впрочем, однозначной оценки предложения так и не прозвучало - хотя, судя по словам и интонациям, актер все-таки остался не очень доволен инициативой Урганта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/784785" frameborder="0"></iframe> На предложение Андрея Урганта отправить актера Михаила Ефремова вместо колонии в саратовский театр ответили в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU