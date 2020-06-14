Новый вывозной рейс доставит 114 человек из Индии и Вьетнама в Санкт-Петербург

14 Июнь 2020 2020-06-14T21:19:22+03:00

Всех вернувшихся очередным вывозным рейсом обяжут самоизолироваться дома или в обсерваторе на две недели. Фото: Олег ЗОЛОТО

Его готовятся встречать в аэропорту "Пулково" уже этой ночью

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Санкт-Петербурге продолжает помогать соотечественникам, которых эпидемия нового коронавируса заперла за границей. В ночь с 14 на 15 июня в аэропорту «Пулково» ждут очередной вывозной рейс. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Борт прибудет в «Пулково» из Москвы, - уточняют в ведомстве. – На нем домой вернутся 114 человек и в том числе пять детей. Все они ранее накануне прилетели в столицу из Индии и Вьетнама.

Всем пассажирам раздадут официальные предписания об обязательной двухнедельной самоизоляции. После этого на специальных автобусах в сопровождении экипажей ГИБДД организованно развезут по домам. Тех, кто в силу каких-то весомых причин не сможет «самоизолироваться» по месту жительства, отправят в обсерватор в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Напомним: вывозные рейсы в условиях пандемии стали для Санкт-Петербурга нормальной практикой. Ранее город уже принимал соотечественников, вернувшихся из Вьетнама, Таиланда, Италии и других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU