Знойная жара накроет Санкт-Петербург 15 июня 2020 года

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:28:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Новая рабочая неделя в Санкт-Петербурге начнется с знойной жары. В понедельник, 15 июня 2020 года, в Северной столице температура воздуха вновь поднимется почти до 30 градусов тепла. Осадков при этом пока что не ожидается.

- Сегодня, 15 июня, Санкт-Петербург останется во власти антициклона. При переменной облачности обойдется без дождей, а солнечные лучи продолжат процессы повышения температурного фона, - сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В течение дня температура воздуха в Петербурге поднимется до 26-28 градусов жары, в Ленинградской области разброс чуть побольше – плюс 23-28 градусов. Ветер при этом легкий, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление начнет падать и составит 763 миллиметров ртутного столба что пока выше нормы.

Освежающая гроза с ливнем придет в Петербург во вторник, 16 июня. Температура воздуха при этом также поднимется до 28 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU