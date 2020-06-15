Противопожарный режим в Санкт-Петербурге продлится до 5 июля 2020 года
В Санкт-Петербурге все еще запрещено гулять по городским лесам и лесопаркам. В понедельник, 15 июня 2020 года, губернатор Северной столицы Александр Беглов продлил противопожарный режим до 5 июля.
- В этот период запрещается посещение гражданами лесопарковых зон, городских лесов, за исключением работающих там специалистов, - сообщили в Смольном.
Также запрещается въезжать на транспорте в парки, лесопарковые зоны и городские леса. Исключение составляют транспортные средства, необходимые для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для предупреждения и ликвидации пожаров.
Разумеется, в первую очередь, запрещается разводить огонь, сжигать мусор, сухую траву и растения, а также проводить пожароопасные работы на территории зеленых насаждений общего и ограниченного пользования, в городских лесах и на особо охраняемых природных территориях.
Однако погулять по лесам петербуржцы смогут в Ленинградской области, где ограничения сняты с 15 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU