Противопожарный режим в Санкт-Петербурге продлится до 5 июля 2020 года

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:37:19+03:00

Запрет на посещение лесов в Петербурге продлен до 5 июля Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом время горожанам запрещено посещать леса и лесопарки

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В Санкт-Петербурге все еще запрещено гулять по городским лесам и лесопаркам. В понедельник, 15 июня 2020 года, губернатор Северной столицы Александр Беглов продлил противопожарный режим до 5 июля.

- В этот период запрещается посещение гражданами лесопарковых зон, городских лесов, за исключением работающих там специалистов, - сообщили в Смольном.

Также запрещается въезжать на транспорте в парки, лесопарковые зоны и городские леса. Исключение составляют транспортные средства, необходимые для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для предупреждения и ликвидации пожаров.

Разумеется, в первую очередь, запрещается разводить огонь, сжигать мусор, сухую траву и растения, а также проводить пожароопасные работы на территории зеленых насаждений общего и ограниченного пользования, в городских лесах и на особо охраняемых природных территориях.

Однако погулять по лесам петербуржцы смогут в Ленинградской области, где ограничения сняты с 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU