15 Июнь 2020 2020-06-15T08:49:27+03:00

Еще у 7 человек обнаружен коронавирус в Карелии Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Карелии на 15 июня 2020 года

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Все еще не утихает коронавирус в Карелии. Последние новости на 15 июня 2020 года сообщают о том, что инфекция подтверждена еще у 7 человек, при этом столько же полностью выздоровели и уже выписаны из больниц или домашнего карантина.

- 7 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии: в Петрозаводске – 3 человека, в Лахденпохье – 2 человека, в Сортавальском районе (поселок Вяртсиля) – 1 человек. Кроме того, коронавирусная инфекция подтверждена еще у одного работника АО « ВАД», - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Среди новых выздоровевших один житель Петрозаводска и 6 рабочих со стройплощадки Белопорожской ГЭС, где ранее был обнаружен очаг заболевания коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Карелии зафиксировано 831 случай заражения, из них уже 307 выздоровели и 5 скончались.

Также 4 человека за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Всем пациентам будет проводиться исследование на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU