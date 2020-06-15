2020-06-15T09:04:28+03:00
Дом. Семья

Дружные кот и пес ищут новый дом после смерти хозяев в Санкт-Петербурге

Животные спят вместе и самостоятельно гулять во дворе [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге ищут новый дом для дружных кота и псаВ Петербурге ищут новый дом для дружных кота и псаФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге на улице Марата появилось объявление о поиске нового дома для дружной парочки – кота и собаки. В понедельник, 15 июня 2020 года, местные жители заметили объявление, висящее в центре города. В нем говорится о том, что животным нужна забота и ласка после смерти хозяев.

- Уважаемые соседи. В 73 доме умерла пожилая пара, без дома и любящих хозяев остались кот и пес. Животное не молодые, очень любят друг друга, гуляют и спят вместе, - говорится в объявлении.

Животные остались одни после смерти хозяев Фото: СОЦСЕТИ

Животные остались одни после смерти хозяевФото: СОЦСЕТИ

Также отмечается, что пушистые друзья очень самостоятельные, так как сами могут гулять во дворе.

Коту и псу ищут дом и очень просят не разлучать из-за их крепкой дружбы. Всех, кто готов взять к себе этих замечательных товарищей, просят откликнуться на объявление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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