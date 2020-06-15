Более 13,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Санкт-Петербург продолжает бороться с распространением новой инфекции. По данным Смольного от 15 июня 2020 года, за последние сутки в городе на коронавирус были обследованы еще 13502 человек. Результаты этого тестирования будут известны спустя несколько лет.
- На данный момент в Петербурге под медицинским наблюдением находится 3690 человек. Из них 38 - в обсерваторе, 679 - на самоизоляции, 2973 – после контакта с зараженными, - сообщили в администрации города.
Кроме того, за сутки было обработано 542 вызова, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. Еще 186 обращений поступило на телефон 112. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 17 человек.
От петербуржцев на горячую линию 8-800-200-34-11 поступило 65 обращений на оказание помощи волонтерами.
ИСТОЧНИК KP.RU