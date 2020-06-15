15 Июнь 2020 2020-06-15T11:42:51+03:00

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 15 июня 2020 года

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За последние сутки в России подтверждено еще 8246 случаев инфицирования Covid-19. Из них число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 15 июня 2020 года составило 252 человека. Так, общее количество выявленных заболевших почти достигло 21 тысячи.

- За последние сутки в Петербурге подтверждено еще 252 случая заражения коронавирусом. За все время их количество достигло уже 20813 пациентов, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Также в Северной столице за последние сутки полностью выздоровели еще 62 человека. Так, число вылечившихся уже составило половину от всех заболевших. На сегодняшний день их уже 9739 человек.

Какие ограничения сняли в Санкт-Петербурге с 15 июня 2020.Фото: Павел РОМАНОВ

Не обошлось и без подтвержденных летальных случаев. За последние сутки статистику пополнили еще 38 смертей. За все время в Петербурге от коронавиурса скончались 635 человек. Всего на данный момент в городе борются с болезнью 10439 горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU