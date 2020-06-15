Полиция задержала блогеров, устроивших массовое шоу с рукопашным боем на плоту на Неве
В Санкт-Петербурге местные блогеры решили проигнорировать запрет на массовые мероприятия и устроили шоу. В погоне за просмотрами и лайками, группа молодых людей организовали вечеринку с рукопашным боем в воскресенье, 14 июня 2020 года. Восемь человек собрались на самодельном плоту на Неве и снимали все на видео.
- 14 июня 2020 года в Василеостровском районе Петербурга на территории Галерной гавани в Шкиперский протоке было выявлено массовое нарушение ограничительных мер: участники мероприятия установили деревянный плот, на котором инсценировали рукопашный бой, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.
Всего на плоту находилось порядка 50 человек без масок и средств защиты.
Правоохранители задержали на плоту восемь человек. Организатором мероприятия оказался 38-летний петербуржец. На всех составили административные протоколы , а главному блогеру придется ожидать решение суда.
Шоу с рукопашным боем на плоту в Санкт-Петербурге.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU