Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 15 июня 2020 года составило 38 человек
За сутки в России зафиксировано 143 летальных случая от COVID-19. За весь период в стране от болезни скончался 7 091 человек. Так, число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 15 июня 2020 года составило 38 человек
- За последние сутки в Петербурге подтвердили еще 38 смертельных случая от коронавируса. Всего за время пандемии в Северной столице официально скончались 635 человек, - сообщили в оперативно штабе по коронавирусной инфекции.
Все указанные смерти произошло еще в начале мая. Подробности о скончавшихся пациентах позже расскажет комитет по здравоохранению города на Неве.
Кроме этого, на 15 июня в Петербурге выявлено еще 252 случая заражения, а также 62 человек полностью выздорвели. Так, с начала эпидемии в городе заразились 20813 горожан, вылечились 9759 человек. На данный момент с болезнью борются 10439 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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