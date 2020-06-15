15 Июнь 2020 2020-06-15T11:40:03+03:00

Еще 38 человек умерли от коронавируса в Петербурге на 15 июня Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали все последние новости о числе умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 15 июня 2020 года

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За сутки в России зафиксировано 143 летальных случая от COVID-19. За весь период в стране от болезни скончался 7 091 человек. Так, число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 15 июня 2020 года составило 38 человек

- За последние сутки в Петербурге подтвердили еще 38 смертельных случая от коронавируса. Всего за время пандемии в Северной столице официально скончались 635 человек, - сообщили в оперативно штабе по коронавирусной инфекции.

Все указанные смерти произошло еще в начале мая. Подробности о скончавшихся пациентах позже расскажет комитет по здравоохранению города на Неве.

Кроме этого, на 15 июня в Петербурге выявлено еще 252 случая заражения, а также 62 человек полностью выздорвели. Так, с начала эпидемии в городе заразились 20813 горожан, вылечились 9759 человек. На данный момент с болезнью борются 10439 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU