2020-06-15T11:57:17+03:00
Общество

Коронавирус в Ленинградской области: последние новости на 15 июня 2020 года

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Ленинградской области на 15 июня 2020 года
Петр КИБЕР
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В Ленобласти заразились коронавирусом еще 73 человека.В Ленобласти заразились коронавирусом еще 73 человека.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Оперативный штаб опубликовал свежие данные и последние новости по коронавирусу в Ленинградской области на 15 июня 2020 года. Так, стало известно, что за сутки заразились больше 70 человек.

- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 73 новых случаях заболевания коронавирусом. Общее число случаев достигло 3626, выздоровели 2705 пациентов. Число смертей осталось неизменным – 23, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Рост заболеваемости связан со вспышкой коронавируса в Лужском психоневрологическом диспансере, где заразились 19 человек.

Новые случаи заболевания выявлены в следующих населенных пунктах:

- Выборг, Каменногорск (Выборгский район);

- Гатчина, Тайцы, Никольское, Войсковицы, Сиверский, Вырица, Малое Верево, Коммунар, Большие Колпаны, Елизаветино, Новые Низковицы, Новый Учхоз, Новые Черницы, Вайялово, Пудость (Гатчинский район);

- Кириши, Пчева (Киришский район);

- Приладожский, Назия (Кировский район);

- Горбунки (Ломоносовский район)

- Тихвин, Мелегежская Горка (Тихвинский район);

- Любань (Тосненский район);

- Психоневрологический интернат «Лужский ПНИ» Лужский район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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