Коронавирус в Ленинградской области: последние новости на 15 июня 2020 года
Оперативный штаб опубликовал свежие данные и последние новости по коронавирусу в Ленинградской области на 15 июня 2020 года. Так, стало известно, что за сутки заразились больше 70 человек.
- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 73 новых случаях заболевания коронавирусом. Общее число случаев достигло 3626, выздоровели 2705 пациентов. Число смертей осталось неизменным – 23, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
Рост заболеваемости связан со вспышкой коронавируса в Лужском психоневрологическом диспансере, где заразились 19 человек.
Новые случаи заболевания выявлены в следующих населенных пунктах:
- Выборг, Каменногорск (Выборгский район);
- Гатчина, Тайцы, Никольское, Войсковицы, Сиверский, Вырица, Малое Верево, Коммунар, Большие Колпаны, Елизаветино, Новые Низковицы, Новый Учхоз, Новые Черницы, Вайялово, Пудость (Гатчинский район);
- Кириши, Пчева (Киришский район);
- Приладожский, Назия (Кировский район);
- Горбунки (Ломоносовский район)
- Тихвин, Мелегежская Горка (Тихвинский район);
- Любань (Тосненский район);
- Психоневрологический интернат «Лужский ПНИ» Лужский район.
ИСТОЧНИК KP.RU