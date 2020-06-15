2020-06-15T11:49:30+03:00
Общество

Парки Царского села не смогли открыться 15 июня 2020 года

Петербуржцам придется повременить с прогулками по городским садам-музеям
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Парки-заповедники Царского села не смогли открыться 15 июняПарки-заповедники Царского села не смогли открыться 15 июняФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В понедельник, 15 июня 2020 года, в Санкт-Петербурге сняли ряд ограничений, введенных из-за коронавируса. Открылись парикмахерские, магазины мебели, бани. А вот прогулки по тенистым аллеям рядом с роскошными дворцами придется отложить. Администрация Царского села сообщила о том, что пока что не может распахнуть ворота в дворцовые парки-музеи.

- Друзья, с сожалением сообщаем, что в ближайшие дни не сможем открыть Екатерининский и Александровский парки, которые закрыты согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга. Музей имеет право это сделать только после соответствующего разрешения администрации города, - рассказали в Царском селе.

Администрация дворцовых парков очень надеется, что сможет встретить первых посетителей уже в ближайшее время, однако назвать точную дату пока не может. Как только что-то будет известно, информация о работе парков появится на официальных страницах музея-заповедника в социальных сетях.

Уже сейчас можно приобрести входной билет в Екатерининский парк с открытой датой. Купить его можно на сайте Царского села. Действовать билет будет до 18 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самый жаркий за последние 20 лет день в Санкт-Петербурге ожидается 15 июня 2020 года
Смольный издал постановление, по которому выплаты за работу с коронавирусными пациентами получат не только врачи
Масочный режим введен в Карелии с 15 июня 2020 года
Прыгнувший под колеса лось отправил в больницу пассажирку «Лады» на трассе «Скандинавия»
Драка между охранниками и родственниками умерших пациентов произошла в Елизаветинской больнице
Историк Соколов отказался отвечать на вопрос, виновен ли он в убийстве
С 15 июня в Санкт-Петербурге возобновляется работа еще семи коммерческих маршрутов
Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве, отказался от услуг двух адвокатов
Петербуржца осудили за публикацию в сети песен групп «Коррозия Металла» и «Коловрат»
Из-за репетиций и проведения Парада Победы в центре Санкт-Петербурга перекроют движение
Четыре подростка утонули в Ленинградской области за минувшие выходные
Следственный комитет проводит проверку из-за хлопка газа на судне в "Адмиралтейских верфях" Санкт-Петербурга
Mercedes жестко впечатал Toyota в четыре припаркованных автомобиля в центре Санкт-Петербурга
В психоневрологическом диспансере в Ленобласти произошла вспышка коронавируса
Парки Царского села не смогли открыться 15 июня 2020 года
Коронавирус в Ленинградской области: последние новости на 15 июня 2020 года
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 15 июня 2020 года составило 38 человек
Мама двухлетней девочки, чуть не отравившейся санитайзером, показала, как выглядела бутылочка, куда он был налит
Полиция задержала блогеров, устроивших массовое шоу с рукопашным боем на плоту на Неве
Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 15 июня 2020 года составило 252 человека
Более 13,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Мужчину расстреляли в массовой драке на Финском заливе
Дружные кот и пес ищут новый дом после смерти хозяев в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Карелии, последние новости на 15 июня 2020 года
Противопожарный режим в Санкт-Петербурге продлится до 5 июля 2020 года
Знойная жара накроет Санкт-Петербург 15 июня 2020 года