Парки Царского села не смогли открыться 15 июня 2020 года

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:49:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 15 июня 2020 года, в Санкт-Петербурге сняли ряд ограничений, введенных из-за коронавируса. Открылись парикмахерские, магазины мебели, бани. А вот прогулки по тенистым аллеям рядом с роскошными дворцами придется отложить. Администрация Царского села сообщила о том, что пока что не может распахнуть ворота в дворцовые парки-музеи.

- Друзья, с сожалением сообщаем, что в ближайшие дни не сможем открыть Екатерининский и Александровский парки, которые закрыты согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга. Музей имеет право это сделать только после соответствующего разрешения администрации города, - рассказали в Царском селе.

Администрация дворцовых парков очень надеется, что сможет встретить первых посетителей уже в ближайшее время, однако назвать точную дату пока не может. Как только что-то будет известно, информация о работе парков появится на официальных страницах музея-заповедника в социальных сетях.

Уже сейчас можно приобрести входной билет в Екатерининский парк с открытой датой. Купить его можно на сайте Царского села. Действовать билет будет до 18 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU