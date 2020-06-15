2020-06-15T12:03:01+03:00
Общество

В психоневрологическом диспансере в Ленобласти произошла вспышка коронавируса

Из-за этого в регионе резко выросло число заболевших за сутки
Петр КИБЕР
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В Лужском ПНИ произошла вспышка коронавируса.В Лужском ПНИ произошла вспышка коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Власти Ленинградской области объяснили резкий рост числа заболевших коронавирусом за последние сутки. Если обычно показатель держался на уровне 40-50 человек, то на утро 15 июня их оказалось больше 70.

- Увеличение заболеваемости связано с обнаружением очага в Лужском психоневрологическом интернате. Там выявлено 19 зараженных, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Всего за минувшие 24 часа в Ленинградской области выявлены 73 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число больных с начала пандемии составило 3626 человек.

Из них 2705 выздоровели и выписаны (прибавка за сутки составила 39 пациентов). Количество смертельных случаев осталось неизменным. Всего от коронавируса в Ленобласти умерли 23 человека.

По состоянию на утро 15 июня в активной фазе заболевания остаются меньше тысячи пациентов. На больничных койках и дома лечатся 898 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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