Mercedes жестко впечатал Toyota в четыре припаркованных автомобиля в центре Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге утром в понедельник, 15 июня 20202 года, произошла массовая авария. На перекрестке Коломенской улицы и Свечного переулка в центре города Mercedes врезался Toyota и буквально впечатал еще в четыре припаркованных вдоль дороги автомобиля. Проезд оказался полностью заблокирован.
- На перекрестке Коломенской улицы и Свечного переулка «Мерседес» припарковал «Тойоту Камри» в припаркованные «Логан», «Круз», «Октавию» и «Фокус», - рассказали очевидцы в социальных сетях.
Пострадали ли люди при аварии, свидетели ЧП не сообщают. Зато машины сильно побились. У многих отлетели части бамперов, государственные номера, помялись корпуса. У Mercedes и вовсе смялась передняя часть.
На данный момент на месте работают инспекторы ДПС, которые разбираются в причинах аварии.
Также из-за ДТП оказались заблокированы трамвайные пути. Проезд по дороге тоже не доступен.
Массовое ДТП с Mercedes и Toyota в центре Петербурга 15 июня .
ИСТОЧНИК KP.RU