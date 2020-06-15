Mercedes жестко впечатал Toyota в четыре припаркованных автомобиля в центре Санкт-Петербурга

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:17:25+03:00

В результате ДТП пострадали шесть машин и встало движение трамваев [видео]

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В Санкт-Петербурге утром в понедельник, 15 июня 20202 года, произошла массовая авария. На перекрестке Коломенской улицы и Свечного переулка в центре города Mercedes врезался Toyota и буквально впечатал еще в четыре припаркованных вдоль дороги автомобиля. Проезд оказался полностью заблокирован.

- На перекрестке Коломенской улицы и Свечного переулка «Мерседес» припарковал «Тойоту Камри» в припаркованные «Логан», «Круз», «Октавию» и «Фокус», - рассказали очевидцы в социальных сетях.

Пострадали ли люди при аварии, свидетели ЧП не сообщают. Зато машины сильно побились. У многих отлетели части бамперов, государственные номера, помялись корпуса. У Mercedes и вовсе смялась передняя часть.

На данный момент на месте работают инспекторы ДПС, которые разбираются в причинах аварии.

Также из-за ДТП оказались заблокированы трамвайные пути. Проезд по дороге тоже не доступен.

Массовое ДТП с Mercedes и Toyota в центре Петербурга 15 июня .

ИСТОЧНИК KP.RU