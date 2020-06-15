2020-06-15T12:24:53+03:00
Происшествия

Следственный комитет проводит проверку из-за хлопка газа на судне в "Адмиралтейских верфях" Санкт-Петербурга

ЧП на строящемся военном корабле произошло утром 15 июня 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства происшествия на Адмиралтейских верфяхВ Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства происшествия на Адмиралтейских верфяхФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге следственный комитет начал проверку ЧП, произошедшего в понедельник, 15 июня 2020 года, на "Адмиралтейской верфи". Сообщение о взрыве на строящемся судне поступило около 11 часов утра. По известной информации, произошел хлопок газа.

- По предварительной информации в помещении строящегося корабля на Адмиралтейской верфи в городе Санкт-Петербурге произошёл хлопок газа, - сообщили в следственном отделе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

На данный момент на месте работают следователь и следователь-криминалист, которые выяснят все обстоятельства, при которых произошло ЧП, сколько человек пострадали, а также степень повреждения военного судна. По предварительным данным пострадал 1 человек.

- В производственном помещении закрытого типа произошел хлопок. Это корабль ледового класса "Иван Папанин". Пострадал один человек. Он госпитализирован на машине "скорой помощи", - сообщили "КП-Петербург" в пресс-службе "Адмиралтейских верфей".

ИСТОЧНИК KP.RU

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