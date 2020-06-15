2020-06-15T12:39:09+03:00
Происшествия

Четыре подростка утонули в Ленинградской области за минувшие выходные

Трех утопленников до сих пор разыскивают спасатели МЧС
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Четыре человека утонули в водоемах Ленинградской области за два дняЧетыре человека утонули в водоемах Ленинградской области за два дняФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

За минувшие выходные, 13 и 14 июня 2020 года, произошло четыре трагедии на водоемах Ленинградской области. Так, за два дня в реках и озерах региона утонули четыре подростка. Все были мальчиками в возрасте от 13 до 17 лет.

- 13 июня трагедия произошла на реке Луга в Кингисеппском района. 13-летний мальчик купался с друзьями, упал в водоворот и не выплыл. Тело подростка еще не нашли, - сообщили в следственном комитете Ленобласти.

Еще трое ребят утонули 14 июня. Один случай произошел на берегу водоема в поселке Шапки Тосненского района. 17-летний юноша отдыхал с компанией. Парень прыгнул в воду с крутого берега и не вынырнул. Тело было обнаружено водолазами на дне карьера.

Тело еще одного 17-летнего парня разыскивают в Молочном озере Выборгского района. Свидетели видели, как он нырнул под воду и больше не вынырнул.

В озере Черное Гатчинского района разыскивают тело 16-летнего подростка. Парень решил переплыть озеро, однако на середине водоема стал тонуть. Друг мальчика пытался доплыть и спасти его, но не смог. Организованы поисковые мероприятия сотрудниками МЧС.

В связи с множеством трагедий МЧС и следственный комитет напомнил гражданам о том, что при купании надо быть осторожными и не пренебрегать мерами безопасности при отдыхе на водоемах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самый жаркий за последние 20 лет день в Санкт-Петербурге ожидается 15 июня 2020 года
Смольный издал постановление, по которому выплаты за работу с коронавирусными пациентами получат не только врачи
Масочный режим введен в Карелии с 15 июня 2020 года
Прыгнувший под колеса лось отправил в больницу пассажирку «Лады» на трассе «Скандинавия»
Драка между охранниками и родственниками умерших пациентов произошла в Елизаветинской больнице
Историк Соколов отказался отвечать на вопрос, виновен ли он в убийстве
С 15 июня в Санкт-Петербурге возобновляется работа еще семи коммерческих маршрутов
Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве, отказался от услуг двух адвокатов
Петербуржца осудили за публикацию в сети песен групп «Коррозия Металла» и «Коловрат»
Из-за репетиций и проведения Парада Победы в центре Санкт-Петербурга перекроют движение
Четыре подростка утонули в Ленинградской области за минувшие выходные
Следственный комитет проводит проверку из-за хлопка газа на судне в "Адмиралтейских верфях" Санкт-Петербурга
Mercedes жестко впечатал Toyota в четыре припаркованных автомобиля в центре Санкт-Петербурга
В психоневрологическом диспансере в Ленобласти произошла вспышка коронавируса
Парки Царского села не смогли открыться 15 июня 2020 года
Коронавирус в Ленинградской области: последние новости на 15 июня 2020 года
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 15 июня 2020 года составило 38 человек
Мама двухлетней девочки, чуть не отравившейся санитайзером, показала, как выглядела бутылочка, куда он был налит
Полиция задержала блогеров, устроивших массовое шоу с рукопашным боем на плоту на Неве
Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 15 июня 2020 года составило 252 человека
Более 13,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Мужчину расстреляли в массовой драке на Финском заливе
Дружные кот и пес ищут новый дом после смерти хозяев в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Карелии, последние новости на 15 июня 2020 года
Противопожарный режим в Санкт-Петербурге продлится до 5 июля 2020 года
Знойная жара накроет Санкт-Петербург 15 июня 2020 года