Четыре подростка утонули в Ленинградской области за минувшие выходные

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:39:09+03:00

Четыре человека утонули в водоемах Ленинградской области за два дня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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За минувшие выходные, 13 и 14 июня 2020 года, произошло четыре трагедии на водоемах Ленинградской области. Так, за два дня в реках и озерах региона утонули четыре подростка. Все были мальчиками в возрасте от 13 до 17 лет.

- 13 июня трагедия произошла на реке Луга в Кингисеппском района. 13-летний мальчик купался с друзьями, упал в водоворот и не выплыл. Тело подростка еще не нашли, - сообщили в следственном комитете Ленобласти.

Еще трое ребят утонули 14 июня. Один случай произошел на берегу водоема в поселке Шапки Тосненского района. 17-летний юноша отдыхал с компанией. Парень прыгнул в воду с крутого берега и не вынырнул. Тело было обнаружено водолазами на дне карьера.

Тело еще одного 17-летнего парня разыскивают в Молочном озере Выборгского района. Свидетели видели, как он нырнул под воду и больше не вынырнул.

В озере Черное Гатчинского района разыскивают тело 16-летнего подростка. Парень решил переплыть озеро, однако на середине водоема стал тонуть. Друг мальчика пытался доплыть и спасти его, но не смог. Организованы поисковые мероприятия сотрудниками МЧС.

В связи с множеством трагедий МЧС и следственный комитет напомнил гражданам о том, что при купании надо быть осторожными и не пренебрегать мерами безопасности при отдыхе на водоемах.

ИСТОЧНИК KP.RU