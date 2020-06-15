Из-за репетиций и проведения Парада Победы в центре Санкт-Петербурга перекроют движение

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:52:11+03:00

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Движение и парковка в центре Санкт-Петербурга будут ограничены из-за проведения подготовки к Параду Победы. Об этом предупреждает пресс-служба городского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

- В связи с проведением репетиций и торжественного парада войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, будет прекращено движение транспортных средств, - говорится в сообщении ведомства.

18 июня (с 15.00 до 20.00), 20 июня (с 08.00 до 13.00) и с 16.00 23 июня до 13.00 24 июня нельзя будет проехать по нечетной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, четной стороне набережной Мойки от Невского до дома 22 по Миллионной улице., Певческому проезду, набережной Зимней канавки и по Дворцовой набережной.

Также закрывается движение: 18 июня (с 15.00 до 20.00), 20 июня (с 08.00 до 13.00) и 24 июня (с 08.00 до 13.00) по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной и Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.

А с 00.00 17 июня до 13.00 24 июня будет запрещена парковка по нечетной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, по четной стороне набережной Мойки от Невского до дома 22, Певческому проезду и Миллионной улице.

ИСТОЧНИК KP.RU