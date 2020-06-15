Петербуржца осудили за публикацию в сети песен групп «Коррозия Металла» и «Коловрат»

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:58:18+03:00

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В Санкт-Петербурге местный житель оказался на скамье подсудимых за песни групп «Коррозия Металла» и «Коловрат». В понедельник, 15 июня 2020 года, он опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» несколько альбомов и музыкальных композиций, которые запрещены в России как экстремистские.

- В 14 часов 50 минут 27 марта 2020 года подсудимый разместил в открытом доступе в интернете музыкальный альбом. В нем находились песни группы «Коррозия Металла» «Бей чертей», группы «Коловрат» «Штурмовик» и «Коловрат над всем миром», признанные экстремистскими, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Также меломан поделился песней «А.Е.А. - Русский Мороз», являющейся идентичной композиции «Д.И.В. - Русский Мороз». Все они внесены в Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ.

Мужчина вину признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU