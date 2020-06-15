Прыгнувший под колеса лось отправил в больницу пассажирку «Лады» на трассе «Скандинавия»

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:57:19+03:00

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Серьезное ДТП, едва не стоившее жизни водителю и пассажирке «Лады Весты», произошло в ночь на понедельник на трассе «Скандинавия». Ехавшие домой жители Петербурга оказались в больнице после встречи с лосем, неожиданно выскочившим под колеса машины.

- Около 00:34 на 96-м км. автодороги «Скандинавия» водитель, управляя автомобилем «Лада Веста», совершил наезд на животное – лося, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

От удара лось всей тушей навалился на машину, смяв ей капот и часть крыши. Ехавшая в машине семейная пара получила различные травмы. Мужчина отделался легкими повреждениями и шоком. После помощи медиков от госпитализации он отказался. А вот его жену увезли на скорой. Ее состояние оценивается как средне-тяжелое.

Судьбы лося неизвестна. В случае гибели животного, штраф за его смерть по ОСАГО должна выплатить страховая компания. А вот разбитую машину владельцу придется чинить самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU