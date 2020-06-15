2020-06-15T14:01:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Масочный режим введен в Карелии с 15 июня 2020 года

Массовые и спортивные мероприятия в республике все еще запрещены
Лилия КОЗЛОВА
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Масочный режим введен в Карелии с 15 июня 2020 годаМасочный режим введен в Карелии с 15 июня 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Карелии с 15 июня 2020 года вводится обязательный масочный режим. Теперь жители республики должны будут носить средства индивидуальной защиты в общественных местах - магазинах, поликлиниках, в транспорте. Это касается всех районов, даже тех, которые считаются "чистыми" от коронавируса.

- Изменятся требования к въездному туризму. В частности, снимается запрет на экскурсионные и туристические поездки на Валаам и Соловки, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу в Карелии.

Также с 15 июня на всей территории республики возобновил работу общественный транспорт. А вот спортивные, массовые и зрелищные мероприятия в Карелии все еще запрещены. Собираться можно, однако участников должно быть не более 10 человек и все они должны использовать средства индивидуальной защиты.

Продолжительность работы вахтовиков тоже изменится: для прибывающих из других районов республики – не менее чем один месяц, для прибывающих из других субъектов России по-прежнему не менее, чем два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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