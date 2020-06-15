Самый жаркий за последние 20 лет день в Санкт-Петербурге ожидается 15 июня 2020 года

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:12:48+03:00

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Начало лета в Санкт-Петербурге не может не радовать местных жителей. Так, погода в понедельник, 15 июня 2020 года, может установить температурный рекорд. Синоптики ожидают самый жаркий день за последние 20 лет наблюдений.

- Впервые за 20 лет 15 июня будет таким теплым. Ожидается, что термометр покажет плюс 27 градусов по Цельсия, что на 10 градусов выше климатической нормы, - сообщает сервис «Яндекс».

При этом, на небе над, как правило серым, Санкт-Петербургом ни облачка. Уже на 15:00 воздух в городе прогрелся до рекордных для такого дня 27 градусов. При этом дует легкий, освежающий ветерок до 5-7 метров в секунду.

Погода может измениться во вторник, 16 июня. Синоптики ожидают, что температура поднимется еще на пару градусов, а на фоне духоты и зноя, в город придут грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU