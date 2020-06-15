2020-06-15T15:29:56+03:00
Общество

Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в телевизионном формате

Такое решение приняли в Смольном
Петр КИБЕР
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"Алые паруса"-2020 пройдут в телевизионном формате."Алые паруса"-2020 пройдут в телевизионном формате.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Праздник петербургских выпускников «Алые паруса», ставший визитной карточкой города на Неве, в нынешнем году пройдет в телевизионном формате. Это стало известно после публикации распоряжения Смольного 15 июня.

- Губернатор Александр Беглов подписал Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О проведении в 2020 году праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса» в формате телевизионной трансляции», - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Главное, что изменится в нынешнем году – бриг под алыми парусами не будет заходить в Неву. Водно-пиротехническая часть шоу – его кульминация – пройдет в акватории Финского залива.

Это сделано для того, чтобы избежать скопления людей на набережных – опасность заражения коронавирусом все еще велика.

Но представление, которое в нынешнем году посвящено 140-летию автора Алых Парусов писателя Александра Грина, не останется без концерта. Петербургских выпускников, пусть и дистанционно, поздравят такие музыканты, как Дима Билан, Вера Брежнева, репер ST, Rasa, IOWA и другие.

Напомним, что сам праздник пройдет вечером 27 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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