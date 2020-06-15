Жертвами продавцов медкнижек, на которых работал охранник, застреливший студента на Невском проспекте, стали десятки петербуржцев

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:39:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге полиция расследует крупное дело о мошенничестве. В понедельник, 15 июня 2020 года, правоохранители рассказали о деятельности группировки, которая брала у людей деньги за трудоустройство, обещая также сделать медицинскую книжку. Но ни одного, ни другого их клиенты не получали.

- Во время собеседования клиенту сообщалось, что вакансия есть, но для трудоустройства необходима медицинская книжка. И тут же предлагали изготовить «серый» вариант этого документа за символические 2,5 тысячи рублей. А для убедительности демонстрировали бланки необходимого документа. Получив деньги, клиенту предлагали зайти позже за готовой медкнижкой и вакансией. Ни того ни другого потерпевший уже не получал, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

В конце мая в полицию с заявлениями обратилось более 10 обманутых граждан. Начались проверки и обыски. Полицейские нашли бланки медицинских книжек, печати, финансовую документацию.

Офис аферистов находился в одном из бизнес-центров на Невском проспекте. Именно возле него охранник организации выстрелил в голову 24-летнему студенту, когда тот пришел забрать деньги за неполученные услуги. Парень скончался спустя неделю в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU