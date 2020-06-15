Следственный комитет показал видео с места ЧП на Адмиралтейских верфях
Северо-Западно следственное управление на транспорте СК России показало кадры с места происшествия на «Адмиралтейских верфях», где утром 15 июня на строящемся корабле «Иван Папанин» произошел «хлопок газа».
- В настоящее время на месте происшествия работают следователи криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего, количество пострадавших и степень повреждений судна, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По предварительным данным, при проведении работ на корабле ледового класса пострадали от двух до трех человек, однако в пресс-службе «Адмиралтейских верфей» подтвердили травмирование лишь одного судостроителя.
Раненого увезли в больницу на машине скорой помощи, его состояние неизвестно.
СПРАВКА «КП»:
«Иван Папанин» - первый корабль серии проекта 23550, строящийся для военно-морского флота России. Он был спущен на воду в 2019 году. Передача судна заказчику намечена на 2023 год.
Следком показал кадры с места ЧП на "Адмиралтейских верфях".Видео: Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ
ИСТОЧНИК KP.RU