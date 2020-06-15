Следственный комитет показал видео с места ЧП на Адмиралтейских верфях

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:08:57+03:00

На строящемся корабле ледового класса "Иван Папанин" произошел "хлопок газа". Фото: кадр с видео СЗ СУТ СК РФ

При «хлопке» газа здесь пострадал один человек

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Северо-Западно следственное управление на транспорте СК России показало кадры с места происшествия на «Адмиралтейских верфях», где утром 15 июня на строящемся корабле «Иван Папанин» произошел «хлопок газа».

- В настоящее время на месте происшествия работают следователи криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего, количество пострадавших и степень повреждений судна, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По предварительным данным, при проведении работ на корабле ледового класса пострадали от двух до трех человек, однако в пресс-службе «Адмиралтейских верфей» подтвердили травмирование лишь одного судостроителя.

Раненого увезли в больницу на машине скорой помощи, его состояние неизвестно.

СПРАВКА «КП»:

«Иван Папанин» - первый корабль серии проекта 23550, строящийся для военно-морского флота России. Он был спущен на воду в 2019 году. Передача судна заказчику намечена на 2023 год.

Следком показал кадры с места ЧП на "Адмиралтейских верфях".Видео: Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ

ИСТОЧНИК KP.RU