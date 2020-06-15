Движение по трассе «Кола» полностью перекроют в Ленинградской области 16 июня 2020 года
Управление федеральными дорогами предупредило автомобилистов Санкт-Петербурга и Ленинградкой области о перекрытии трассы «Кола». Так, во вторник, 16 июня 2020 года, на 236 километре шоссе будет полностью остановлено движение. Связано это с разводкой моста через реку Свирь.
- 16 июня 2020 года в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта. Мост через реку Свирь будет разведен с 08:50 до 10:50 часов для прохода вверх по реке яхты «Baron Brameus», - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Мост располагается а 236 километре трассы «Кола», у города Лодейное поле в Ленинградской области. После прохода яхты дорожное движение будет полностью восстановлено.
Данный мост «двойной» - он предназначен как для автомобильного движения, так и для железнодорожного транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU