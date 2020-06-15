2020-06-15T16:10:01+03:00
Общество

Движение по трассе «Кола» полностью перекроют в Ленинградской области 16 июня 2020 года

Утром через реку Свирь разведут мост для прохода яхты
Лилия КОЗЛОВА
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Трассу "Кола" перекроют на два часа в Ленобласти 16 июня / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»Трассу "Кола" перекроют на два часа в Ленобласти 16 июня / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Управление федеральными дорогами предупредило автомобилистов Санкт-Петербурга и Ленинградкой области о перекрытии трассы «Кола». Так, во вторник, 16 июня 2020 года, на 236 километре шоссе будет полностью остановлено движение. Связано это с разводкой моста через реку Свирь.

- 16 июня 2020 года в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта. Мост через реку Свирь будет разведен с 08:50 до 10:50 часов для прохода вверх по реке яхты «Baron Brameus», - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Мост располагается а 236 километре трассы «Кола», у города Лодейное поле в Ленинградской области. После прохода яхты дорожное движение будет полностью восстановлено.

Данный мост «двойной» - он предназначен как для автомобильного движения, так и для железнодорожного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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