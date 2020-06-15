В Ленобласти детские лагеря начали принимать первую смену
Первая смена стартовала в детских лагерях Ленинградской области. С понедельника, 15 июня в четыре оздоровительных учреждения заехали около 200 воспитанников. А вскоре детей начнет принимать и пятый областной лагерь.
- Заезд идет в четыре детских лагеря: «Восток» в Бокситогорском районе, «Маяк» в Гатчинском районе, «Березняки» в Ломоносовском районе и «Орион» в Тихвинском районе, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
Весь персонал учреждений перед приемом гостей прошел полное обследование здоровья и готов к работе.
Первыми на отдых приехали дети-сироты из областных интернатов. Всем им при заезде измеряют температуру, проводят дезинфекцию личных вещей и лишь после этого селят в номера.
Также готовится к приему первой смены и лагерь «Россонь» в Кингисеппском районе. Сюда на отдых приедут дети медицинских работников Ленинградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU