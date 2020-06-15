2020-06-15T16:36:52+03:00
Общество

В Ленобласти детские лагеря начали принимать первую смену

С 15 июня первые четыре лагеря приняли около 200 человек
Петр КИБЕР
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В Ленобласти началась первая смена в детских лагерях. Фото: lenobl.ruВ Ленобласти началась первая смена в детских лагерях. Фото: lenobl.ru
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Первая смена стартовала в детских лагерях Ленинградской области. С понедельника, 15 июня в четыре оздоровительных учреждения заехали около 200 воспитанников. А вскоре детей начнет принимать и пятый областной лагерь.

- Заезд идет в четыре детских лагеря: «Восток» в Бокситогорском районе, «Маяк» в Гатчинском районе, «Березняки» в Ломоносовском районе и «Орион» в Тихвинском районе, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Весь персонал учреждений перед приемом гостей прошел полное обследование здоровья и готов к работе.

Первыми на отдых приехали дети-сироты из областных интернатов. Всем им при заезде измеряют температуру, проводят дезинфекцию личных вещей и лишь после этого селят в номера.

Также готовится к приему первой смены и лагерь «Россонь» в Кингисеппском районе. Сюда на отдых приедут дети медицинских работников Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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