Аршавин может войти в руководство «Зенита»
Андрей Аршавин может в скором времени войти в основной штаб петербургского «Зенита». Ему прочат место помощника спортивного директора сине-бело-голубых Хавьера Рибалты. Причем со временем бывший полузащитник может заменить известного испанца.
- С 1 августа легенда «Зенита» Андрей Аршавин вернется в клуб, но в должности заместителя спортивного директора Хавьера Рибалты, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на спортивного инсайдера Нобеля Арустамяна.
Желание видеть Аршавина своим помощником, якобы, выразил сам Рибалта. Он собирается передать Андрею все знания и опыт, а также контакты в Европе и мире, чтобы потом покинуть Петербург.
По некоторым данным, контракт с испанцем продлевать не будут.
Напомним, что контракт с Хавьером Рибалтой был подписан сроком на три года в конце июля 2018-го. В «Зените» рассчитывали, что именитый специалист, поработавший в «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед», сможет привлечь классных футболистов в Петербург и выстроить работу клубной академии.
Сам Аршавин пока работает тренером детской команды в той же зенитовской академии.
ИСТОЧНИК KP.RU