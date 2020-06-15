2020-06-15T18:26:37+03:00
Спорт

Аршавин может войти в руководство «Зенита»

Об этом пишут спортивные инсайдеры, близкие к петербургскому клубу
Петр КИБЕР
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Андрей Аршавин может сменить Хавьера Рибалту на посту спортдиректора "Зенита".Андрей Аршавин может сменить Хавьера Рибалту на посту спортдиректора "Зенита".Фото: Илья СМИРНОВ
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Андрей Аршавин может в скором времени войти в основной штаб петербургского «Зенита». Ему прочат место помощника спортивного директора сине-бело-голубых Хавьера Рибалты. Причем со временем бывший полузащитник может заменить известного испанца.

- С 1 августа легенда «Зенита» Андрей Аршавин вернется в клуб, но в должности заместителя спортивного директора Хавьера Рибалты, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на спортивного инсайдера Нобеля Арустамяна.

Желание видеть Аршавина своим помощником, якобы, выразил сам Рибалта. Он собирается передать Андрею все знания и опыт, а также контакты в Европе и мире, чтобы потом покинуть Петербург.

По некоторым данным, контракт с испанцем продлевать не будут.

Напомним, что контракт с Хавьером Рибалтой был подписан сроком на три года в конце июля 2018-го. В «Зените» рассчитывали, что именитый специалист, поработавший в «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед», сможет привлечь классных футболистов в Петербург и выстроить работу клубной академии.

Сам Аршавин пока работает тренером детской команды в той же зенитовской академии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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