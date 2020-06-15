Охраннику, стрелявшему в студента на Невском, переквалифицировали статью на «Убийство»
Следователи петербургского управления Следкома предъявили новое обвинение 42-летнему охраннику центра по подбору персонала на Невском проспекте, который выстрелил в голову студенту. После смерти молодого человека в больнице, статью для стрелка переквалифицировали на более тяжелую.
- Установлено, что Каримов 4 июня 2020 года около одного из домов по Невскому проспекту, в ходе конфликта, из хулиганских побуждений, с целью убийства выстрелил мужчине 1996 года рождения в голову из травматического оружия, после чего с места происшествия скрылся, - сообщает пресс-служба петербургского управления СК.
Известно, что погибший студент пришел в офис фирмы, дабы вернуть заплаченные за оформление для работы санитарной книжки, которую ему так и не сделали.
При этом организаторы самой конторы, которые таким же образом обманули десятки горожан, уже задержаны. Их обвиняют в мошенничестве.
Что касается охранника, то по новой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU