Охраннику, стрелявшему в студента на Невском, переквалифицировали статью на «Убийство»

15 Июнь 2020 2020-06-15T18:44:17+03:00

Охраннику, стрелявшему в студента, грозит до 20 лет тюрьмы. Фото: ГСУ СК РФ по СПб

Раньше 42-летнего Заура Каримова обвиняли лишь в покушении

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Следователи петербургского управления Следкома предъявили новое обвинение 42-летнему охраннику центра по подбору персонала на Невском проспекте, который выстрелил в голову студенту. После смерти молодого человека в больнице, статью для стрелка переквалифицировали на более тяжелую.

- Установлено, что Каримов 4 июня 2020 года около одного из домов по Невскому проспекту, в ходе конфликта, из хулиганских побуждений, с целью убийства выстрелил мужчине 1996 года рождения в голову из травматического оружия, после чего с места происшествия скрылся, - сообщает пресс-служба петербургского управления СК.

Известно, что погибший студент пришел в офис фирмы, дабы вернуть заплаченные за оформление для работы санитарной книжки, которую ему так и не сделали.

При этом организаторы самой конторы, которые таким же образом обманули десятки горожан, уже задержаны. Их обвиняют в мошенничестве.

Что касается охранника, то по новой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU