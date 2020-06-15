2020-06-15T19:18:28+03:00
Общество

Резкий рост числа сделок с недвижимостью в Санкт-Петербурге зафиксировали за май

Количество сделок на первичном рынке выросло в 1,5 раза
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Санкт-Петербург занял второе место в России по объему выдачи ипотечных кредитов по льготной ставке.Санкт-Петербург занял второе место в России по объему выдачи ипотечных кредитов по льготной ставке.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В мае в Санкт-Петербурге в 1,5 раза выросло количество сделок с недвижимостью на первичном рынке. Об этом сообщил Александр Беглов в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным по вопросам поддержки городской экономики и социальной сферы. Вдобавок Северная столица заняла второе место в России по объему выдачи ипотечных кредитов с льготной ставкой в 6,5%.

- Всего в Петербурге выдано около 3,5 тысяч ипотечных кредитов. При этом доля ипотеки с господдержкой под 6,5% годовых в общем объеме ипотечных сделок составила около 82%. Благодаря этому на треть снижаются платежи по жилищному кредиту, - передают слова губернатора в пресс-службе Смольного.

На данный момент Санкт-Петербург вошел в пятерку регионов, лидирующих по объемам строительства жилья. Положительная динамика в этой отрасли наблюдается уже последние пару лет. При этом в текущем году в городе на Неве введут в эксплуатацию еще 3,31 млн квадратных метров жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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