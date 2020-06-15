Петербуржец с обрезом пришел выбивать долг в офис компании

15 Июнь 2020 2020-06-15T19:41:24+03:00

Горе-коллектора с ружьем задержали на Кронштадской улице. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

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15 июня около 16:00 в офис компании на улице Кронштадской заявился мужчина с ружьем. Оказалось, петербуржец решил навестить своего знакомого менеджера, который, по его словам, уже давно не отдает ему долг. Таким радикальным методом горе-коллектор хотел припугнуть недруга.

Сейчас обрез отправили на экспертизу. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

- На место оперативно направили полицейских вневедомственной охраны, которые быстро обезоружили 52-летнего мужчину. После этого злоумышленника передали сотрудникам уголовного розыска, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Мужчина пояснил, что хотел достать обрез и показать его менеджеру, чтобы тот как можно скорее вернул деньги. По словам злоумышленника, ружье настоящее. Если экспертиза это подтвердит, то петербуржцу грозит статья уголовного кодекса за незаконный оборот оружия. Расследование громкого конфликта продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU