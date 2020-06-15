2020-06-15T19:41:24+03:00
Происшествия

Петербуржец с обрезом пришел выбивать долг в офис компании

Теперь нетерпеливому мужчине грозит уголовное дело
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Горе-коллектора с ружьем задержали на Кронштадской улице. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛенобластиГоре-коллектора с ружьем задержали на Кронштадской улице. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Изменить размер текста:

15 июня около 16:00 в офис компании на улице Кронштадской заявился мужчина с ружьем. Оказалось, петербуржец решил навестить своего знакомого менеджера, который, по его словам, уже давно не отдает ему долг. Таким радикальным методом горе-коллектор хотел припугнуть недруга.

Сейчас обрез отправили на экспертизу. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Сейчас обрез отправили на экспертизу. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

- На место оперативно направили полицейских вневедомственной охраны, которые быстро обезоружили 52-летнего мужчину. После этого злоумышленника передали сотрудникам уголовного розыска, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Мужчина пояснил, что хотел достать обрез и показать его менеджеру, чтобы тот как можно скорее вернул деньги. По словам злоумышленника, ружье настоящее. Если экспертиза это подтвердит, то петербуржцу грозит статья уголовного кодекса за незаконный оборот оружия. Расследование громкого конфликта продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рыбак выловил гранату из пруда в Пулковском парке
Петербуржец с обрезом пришел выбивать долг в офис компании
Над Левашово заметили боевые самолеты и вертолеты
Резкий рост числа сделок с недвижимостью в Санкт-Петербурге зафиксировали за май
Охраннику, стрелявшему в студента на Невском, переквалифицировали статью на «Убийство»
Аршавин может войти в руководство «Зенита»
17 женщин и 21 мужчина за сутки умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге
В Ленобласти детские лагеря начали принимать первую смену
Вандалы повредили скульптуру юноши с конем на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге
Движение по трассе «Кола» полностью перекроют в Ленинградской области 16 июня 2020 года
Следственный комитет показал видео с места ЧП на Адмиралтейских верфях
Жертвами продавцов медкнижек, на которых работал охранник, застреливший студента на Невском проспекте, стали десятки петербуржцев
Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в телевизионном формате
Самый жаркий за последние 20 лет день в Санкт-Петербурге ожидается 15 июня 2020 года
Смольный издал постановление, по которому выплаты за работу с коронавирусными пациентами получат не только врачи
Масочный режим введен в Карелии с 15 июня 2020 года
Прыгнувший под колеса лось отправил в больницу пассажирку «Лады» на трассе «Скандинавия»
Драка между охранниками и родственниками умерших пациентов произошла в Елизаветинской больнице
Историк Соколов отказался отвечать на вопрос, виновен ли он в убийстве