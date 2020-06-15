Над Левашово заметили боевые самолеты и вертолеты

15 Июнь 2020 2020-06-15T19:38:17+03:00

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Летавшие над северной частью Санкт-Петербурга боевые самолеты и вертолеты взбудоражили местных жителей утром 15 июня. Впрочем, загадка разрешилась быстро. Это летчики Западного военного округа отрабатывали проход строем в преддверии Парада Победы.

- Экипажи 30 самолетов и вертолетов выполнили пролет над военным аэродромом Левашово. Они отработали соблюдение высоты, скорости, расстояния между воздушными суднами, а также временных интервалов, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Напомним, что сам Парад Победы был перенесен с 9 мая из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Новой датой торжеств было объявлено 2 июня. По этому случаю день будет выходным.

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоится проход военной техники, а в воздушной части парада примут участие: транспортный вертолет Ми-26, многоцелевые вертолеты Ми-8, ударные Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор», а также транспортные самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134, истребители Су-35С, Су-30СМ, бомбардировщики Су-34 и перехватчики МиГ-31БМ.

ИСТОЧНИК KP.RU