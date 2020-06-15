Рыбак выловил гранату из пруда в Пулковском парке

15 Июнь 2020 2020-06-15T20:20:24+03:00

Рыбак выловил на магнит гранату в пруду Пулковского парка. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Снаряд был без запала и в состоянии сильной коррозии

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Магнитный рыбак, облюбовавший пруд в Пулковском парке, вытащил из воды гранату. Все произошло в ночь на понедельник, 15 июня. При свете луны мужчина засомневался, не выловил ли он что-то опасное. Когда он заметил очертания гранаты, то быстро сообщил обо всем по телефону дежурной части Росгвардии.

- На место обнаружения незамедлительно приехала дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии. Осмотрев находку, специалисты установили, что это граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Она была без запала и находилась в состоянии сильной коррозии, - передает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Естественно, опасный боеприпас тут же забрали и вывезли на специализированный полигон, находящийся на территории области. С соблюдением всех мер предосторожности гранату успешно уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU