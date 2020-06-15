2020-06-15T22:02:04+03:00
Происшествия

Автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП на улице Кораблестроителей

Погиб водитель общественного транспорта [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Водитель пассажирского автобуса погиб в ДТП на улице Кораблестроителей. Фото: vk.com/dorinspbВодитель пассажирского автобуса погиб в ДТП на улице Кораблестроителей. Фото: vk.com/dorinspb
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На улице Кораблестроителей автобус с пассажирами угодил в ДТП, влетев в забор, находящийся посередине проезжей части. Все произошло около 19:50 напротив дома №34. В аварии погиб водитель общественного транспорта. Однако, по предварительной информации, летальный исход произошел по биологическим причинам, отчего и случилось ДТП.

Предположительно, мужчина получил сердечный приступ. Фото: vk.com/dorinspb

Предположительно, мужчина получил сердечный приступ. Фото: vk.com/dorinspb

- 57-летний мужчина, управляя автобусом №47, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. Предположительно, он почувствовал себя плохо и скончался еще во время движения. В результате аварии из пассажиров никто не пострадал, - сообщает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Василеостровскому району.

Очевидцы аварии предполагают в соцсетях, что состояние водителя усугубилось из-за сильной жары и, возможно, переутомления. Точная причина смерти сейчас устанавливается. По факту ДТП продолжается проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП на улице Кораблестроителей
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