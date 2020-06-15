2020-06-15T22:18:47+03:00
Спорт

Финал Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге могут перенести из-за коронавируса

По информации телеканала Sky Sports, Северная столица примет турнир не в 2021 году, а в 2022-м
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Финал Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге могут перенести на 2022 год.Финал Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге могут перенести на 2022 год.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге могут перенести с 2021 года на 2022-й. Все, естественно, из-за вмешательства коронавируса в розыгрыш престижного футбольного турнира. Официально обо всем должны сообщить 17 июня на заседании исполкома УЕФА, однако, по информации английского телеканала Sky Sports, финал Лиги чемпионов в 2021-м году уже точно состоится в турецком Стамбуле, а не в Северной столице.

- В УЕФА намереы провести оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов в Португалии, в том числе финал турнира, который изначально должен был пройти в Стамбуле. Теперь же турецкий город получит право на проведение решающего матча Лиги чемпионов в 2021 году, а дата финала турнира в Санкт-Петербурге также сместится на один год, - передает ТАСС со ссылкой на англичан.

Напомним, если бы не коронавирус, то Санкт-Петербург принял бы финал известного футбольного турнира уже в мае 2021 года. Теперь на этот год запланированы три игры группового раунда и один четвертьфинал перенесенного чемпионата Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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