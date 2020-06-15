2020-06-15T23:00:07+03:00
Общество

Ученые из Санкт-Петербурга назвали сроки новой вспышки коронавируса

В НИИ гриппа ждут вторую волну инфекции осенью
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Ученые из Санкт-Петербурга спрогнозировал новую волну коронавируса.Ученые из Санкт-Петербурга спрогнозировал новую волну коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Доктор медицинских наук и, по совместительству, и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге Дмитрий Лиознов прогнозирует новую вспышку заболеваемости коронавирусом осенью, поскольку это время является любимым для разного рода инфекций.

- Пока нам нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Поэтому мы и разрабатываем вакцины и ищем новые препараты противовирусные. Настоятельно рекомендую делать прививку от гриппа от мала до велика в этом году. Мы ожидаем совершенно новые штаммы заболевания, которые будут отличаться от прошедшего только что сезона и от тех, что были, - рассказал эксперт в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Также ученый отметил, что у людей, переболевших COVID-19, могут повторно найти опасную инфекцию. Однако это еще не значит, что человек болен.

- Это лишь «следы» коронавируса, его РНК. Такие люди не опасны, они не могут заразить других, - подчеркнул Дмитрий Лиознов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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