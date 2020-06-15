Смольный опубликовал услуги МФЦ, на которые не действуют ограничения по COVID-19

15 Июнь 2020 2020-06-15T23:25:48+03:00

Смольный разрешил посещать МФЦ в порядке живой очереди ради заявлений на голосование по поправкам в Конституцию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцам разрешат голосовать по поправкам в Конституцию без предварительной записи

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В Смольном рассказали, что единственной услугой, которую многофункциональные центры (МФЦ) окажут петербуржцам в порядке живой очереди во время коронавируса, станет подача заявления на грядущее голосование по поправкам в Конституцию. Напомним, все остальное – только по предварительной записи и с интервалами между посетителями.

Соответствующее постановление появилось на сайте администрации с подписью главы комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

- С 15 июня 2020 года данная услуга может оказываться при условии установки защитного экрана между работником МФЦ и заявителем, а также при отсутствии повышенных показателей температуры тела у заявителей и наличия у всех средств индивидуальной защиты, - гласит документ.

Напомним, о работе МФЦ с 15 июня и других послаблениях по коронавирусу «Комсомолка» писала отдельно.

ИСТОЧНИК KP.RU