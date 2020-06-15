Пьяный петербуржец с лопатой разгромил восемь припаркованных автомобилей
На парковку, расположенную возле одного из домов на Заневском проспекте, наведался пьяный громила с лопатой. Хулиган повредил сразу восемь автомобилей иностранного производства и разных ценовых категорий. Мужчина предпочитал бить стекла и оставлять на машинах приличные вмятины. Неадекватный поступок полностью попал на камеры видеонаблюдения.
Перформанс с лопатой заметил и консьерж дома, который тут же нажал кнопку тревожной сигнализации.
Громила будет должен владельцам авто круглую сумму денег. Фото: пресс-служба ФГКУ «УВО войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти»
- Через три минуты злоумышленника задержали на месте. Повреждены автомобили «Range Rover», «Hyundai», «Mercedes», «BMW», «Ford», «Ravon» и две машины «Volkswagen». Сумма ущерба сейчас устанавливается, - сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти».
Хулигана передали полиции. На разгромленную парковку выезжала следственно-оперативная группа. О вероятном будущем пьяного петербуржца пока ничего неизвестно.
"Антошка" с лопатой разгромил восемь автомобилей на парковке в Санкт-Петербурге.Видео: в пресс-служба ФГКУ «УВО войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти»
ИСТОЧНИК KP.RU