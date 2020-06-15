2020-06-15T23:53:54+03:00
Происшествия

Пьяный петербуржец с лопатой разгромил восемь припаркованных автомобилей

Неадекватный мужчина разбил стекла и оставил приличные вмятина на самых разных иномарках [фото, видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пьяный мужчина прошелся лопатой по машинам на парковке на Заневском проспекте. Фото: пресс-служба ФГКУ «УВО войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти»Пьяный мужчина прошелся лопатой по машинам на парковке на Заневском проспекте. Фото: пресс-служба ФГКУ «УВО войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти»
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На парковку, расположенную возле одного из домов на Заневском проспекте, наведался пьяный громила с лопатой. Хулиган повредил сразу восемь автомобилей иностранного производства и разных ценовых категорий. Мужчина предпочитал бить стекла и оставлять на машинах приличные вмятины. Неадекватный поступок полностью попал на камеры видеонаблюдения.

Перформанс с лопатой заметил и консьерж дома, который тут же нажал кнопку тревожной сигнализации.

Громила будет должен владельцам авто круглую сумму денег. Фото: пресс-служба ФГКУ «УВО войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти»

Громила будет должен владельцам авто круглую сумму денег. Фото: пресс-служба ФГКУ «УВО войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти»

- Через три минуты злоумышленника задержали на месте. Повреждены автомобили «Range Rover», «Hyundai», «Mercedes», «BMW», «Ford», «Ravon» и две машины «Volkswagen». Сумма ущерба сейчас устанавливается, - сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти».

Хулигана передали полиции. На разгромленную парковку выезжала следственно-оперативная группа. О вероятном будущем пьяного петербуржца пока ничего неизвестно.

"Антошка" с лопатой разгромил восемь автомобилей на парковке в Санкт-Петербурге.Видео: в пресс-служба ФГКУ «УВО войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти»

ИСТОЧНИК KP.RU

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