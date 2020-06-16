Осужденные в СИЗО Санкт-Петербурга приняли участие в акции «Окна России»

16 Июнь 2020 2020-06-16T00:13:42+03:00

Осужденные в СИЗО Санкт-Петербурга преобразили окна своих камер. Фото: пресс-служба УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Сердца в цветах российского флага появились на окнах служебных кабинетов и помещений, а также в камерах осужденных

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На окнах следственных изоляторах (СИЗО) Санкт-Петербурга появились сердца в цветах флага России в рамках патриотической акции. В ней поучаствовали все – и сотрудники УФСИН со своими детьми и осужденные. Принять участие в акции может каждый желающий. Для этого нужно опубликовать в соцсетях фотографию своего разрисованного окна с хештегами #ОкнаРоссии, #ЯлюблюРоссию, #МояРоссия.

- В преддверии Дня России сотрудники УФСИН вместе с детьми украсили свои дома. С помощью красок, наклеек, трафаретов и, конечно, фантазии они преобразили свои окна благодаря праздничной символике. А осужденные из отряда хозяйственного обслуживания в СИЗО-5 разукрасили окна служебных кабинетов, помещений и камер проживания, - передает пресс-служба УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что в акции поучаствовали больше 100 сотрудников из исправительной колонии №7.

ИСТОЧНИК KP.RU