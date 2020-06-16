2020-06-16T00:31:54+03:00
Происшествия

Суд оштрафовал организатора массовой сходки стритрейсеров в Галерном проезде

По зову мужчины на место прибыло больше 50 человек, что привело к нарушению общественного порядка
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Организатора сходки стритрейсеров в Галерном проезде оштрафовали на 10 тысяч рублей.Организатора сходки стритрейсеров в Галерном проезде оштрафовали на 10 тысяч рублей.
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Суд оштрафовал организатора массовой сходки стритрейсеров на Васильевском острове во время коронавируса. Дело в том, что тусовка молодежи привела к нарушению общественного порядка.

Как установили в суде, 28 мая мужчина через свой Instagram призвал своих подписчиков, друзей и знакомых собраться в Галерном проезде. Организатор хотел устроить просмотр тюнингованных машин петербуржцев и поглядеть, на что способна каждая «ласточка». 29 мая на место пришли роковые красотки, обладатели модных машин, а также простые зрители. Шумели они с 21:00 по 22:00, что не понравилось местным жителям и эпидемиологам.

- Установлено, что мужчина организовал в Галерном проезде одновременное массовое пребывание граждан. В итоге собралось больше 50 человек. Обвиняемый с правонарушением согласился. В итоге суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, - рассказывают конец истории в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Суд оштрафовал организатора массовой сходки стритрейсеров в Галерном проезде
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