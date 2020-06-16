Коронавирус не помешал оказать помощь 30 тысячам онкобольных в Санкт-Петербурге
Объем помощи пациентам с онкологическим диагнозом практически не изменился в Санкт-Петербурге во время пандемии коронавируса. Даже в тяжелейших условиях угрозы распространения инфекции лечение получили не менее 30 тысяч пациентов. Из этого числа больше 8,5 тысяч человек лечились на дневном стационаре и примерно столько же – круглосуточно.
С начала пандемии онкоцентры Северной столицы остались в строю. Хотя жизнь медучреждений и пациентов немного изменилась.
теперь в онкоцентрах, например, отслеживают посетителей с повышенной температурой. Фото: комздрав Санкт-Петербурга
- Нам делают компьютерную томографию теперь, отвозят в карантинную зону, берут анализы на коронавирус. Мы в это время никуда не выходим, ни с кем не общаемся. Если раньше мы сами ходили в процедурный кабинет, то сейчас все происходит в палате. Мы не гуляем. Питание к нам тоже привозят, все серьезно – изоляция! – рассказывает Ирина Варченко, одна из пациенток ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)».
Добавим, что комздрав во время пандемии инициировал закупки важнейших таблеток, предназначенных против опухоли, для снижения посещений онкоцентров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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