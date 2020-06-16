Малыш-непоседа выкинул свои игрушки с балкона многоэтажки в Кудрово

16 Июнь 2020 2020-06-16T02:00:00+03:00

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Петербуржец снял на видео озорство малыша-непоседы, который избавился от многочисленных игрушек, выкинув их с балкона многоэтажки, расположенной на улице Пражской в Кудрово. По словам очевидцев, в полет отправилась даже одежда. Местные жители уверены, что ребенок совсем маленький, поскольку он едва дотягивался до окна рукой.

Ему пытались кричать, но малыш продолжал проказничать. На улицу отправился даже ковбой Вуди, герой популярной серии мультфильмов «История игрушек», который как никто другой всегда был предан своим юным хозяевам. Вряд ли тряпичному шерифу понравилось бы столь жестокое отношение к себе.

- Я был с коляской, дошел до управляющей компании. Рассказал им все, так они сразу пошли вычислять, но там уже кто-то из соседей подсказал номер квартиры. Было жарко, и я не стал дожидаться концовки. Думаю, сотрудники УК вызвали необходимые службы, - рассказывает очевидец в группе «Жизнь в Кудрово» во «Вконтакте».

В итоге местные жители так и не выяснили, оставили ли родители малыша без присмотра и получил ли он ремня.

Маленький ребенок избавился от всех игрушек, выкинув их с балкона в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/kudrovolife

ИСТОЧНИК KP.RU