2020-06-16T07:50:33+03:00
Общество

Грозовые дожди освежат жару в Санкт-Петербурге 16 июня 2020 года

Погоду в Северной столице сформирует теплый сектор циклона
Лилия КОЗЛОВА
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Знойная жара сменится грозой во вторник в ПетербургеЗнойная жара сменится грозой во вторник в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Аномальная жара уже который день подряд стоит в Санкт-Петербурге. Но во вторник, 16 июня 2020 года, в город придут освежающие грозовые дожди, которые смоют зной и пыль с Северной столицы. Тем не менее, тепло никуда не исчезнет из города.

- Сегодня условия погоды в Санкт-Петербурге будет формировать теплый сектор циклона. При переменной облачности пройдут кратковременные дожди ливневого характера, прогремят грозы. Температурный фон ожидается на 7-8 градусов выше климатической нормы, - рассказал ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус.

По прогнозу синоптика, термометры зафиксируют в городе на Неве жару в 27-29 градусов, в Ленинградской области в зависимости от района будет плюс 25-30 градусов.

Ветер в течение дня ожидается легкий, всего 3-8 метров в секунду. Разумеется, во время грозы он усилится.

Несмотря на грозу, впереди петербуржцев все также ждет жара. В среду и четверг, 17-18 июня, синоптики ожидают в городе 30 и выше градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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