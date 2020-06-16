Дефицит велосипедов может возникнуть в Санкт-Петербурге

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:11:37+03:00

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В Санкт-Петербурге ожидается дефицит велосипедов. Эксперты считают, что в ближайшее время купить двухколесное транспортное средство будет не просто из-за высокого спроса. За последние пару месяцев продажи велосипедов подскочили на 50 процентов, а самокатов на 150 процентов. Так, в понедельник, 15 июня 2020 года, автоэксперт Владимир Сажин пояснил «Невским новостям», почему такое может произойти.

- Народ никуда не едет отдыхать, опять же из-за проблем с коронавирусом. У нас также есть опасность заразиться в общественном транспорте, - отметил Сажин.

Эксперт также добавил, что ни у всех есть возможность купить машину, а велосипед и самокат дает свободу передвижения, путешествия на дальние расстояния с пользой для здоровья. При этом, кататься на них можно без маски.

Но со спросом на двухколесный транспорт, выросла и статистика ДТП с его участием.

- Люди, которые начинают управлять данными средствами индивидуальной мобильности, забывают про ППД. Хотелось бы напомнить, если вы пересекаете проезжую часть на таких средствах, все таки нужно слезть с него, пройти по пешеходу и после этого продолжить своё движение, — предупредил Владимир Сажин.

ИСТОЧНИК KP.RU